Apple Arcade lance 4 nouveaux jeux et plus de 40 mises à jour

Apple a annoncé que son service de jeux par abonnement Apple Arcade ajouterait quatre nouveaux titres ce mois-ci, ainsi que plus de 40 mises à jour de son catalogue existant.

Ce mois-ci, Apple lance Cypher 007, une toute nouvelle expérience de James Bond dans laquelle les joueurs incarneront l’agent 007 dans le seul jeu Bond disponible sur mobile, Japanese Rural Life Adventure, un jeu de simulation de vie se déroulant dans le contexte d’un monde en constante évolution. saisons du Japon, Junkworld, un jeu de tower defense, et My Talking Angela 2+, le jeu d’animaux virtuels populaire des créateurs de la série Talking Tom & Friends.

Septembre apportera des mises à jour de jeux populaires sur le service, notamment récemment Hello Kitty Island Adventure, Jetpack Joyride 2, qui fêtera son premier anniversaire sur Apple Arcade avec deux nouveaux modes de jeu et mini-événements, et WHAT THE CAR ?, Cityscapes. : Sim Builder, Angry Birds Reloaded, et plus encore.

Apple Arcade est disponible au prix de 4,99 $ (US) par mois avec un essai gratuit d’un mois. Les clients qui achètent un nouvel iPhone, iPad, Mac ou Apple TV reçoivent gratuitement trois mois d’Apple Arcade.