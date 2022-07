Apple Arcade ajoute l’onglet ‘Leaving Soon’: 15 jeux en voie de disparition

Arcade aux pommes, le service de jeu mobile d’Apple à 5 $ par mois, a récemment ajouté une section Leaving Arcade Soon sur sa page App Store. Repéré pour la première fois par TouchArcadela nouvelle catégorie comprend 15 titres.

Apple Arcade a déjà supprimé des jeux de son service, mais la nouvelle catégorie suggère que le service pourrait commencer à faire tourner son contenu de manière plus cohérente. On ne sait pas pourquoi ces jeux spécifiques sont supprimés.

Apple n’a pas répertorié les dates de sortie des jeux, il semble donc que les abonnés aient encore le temps de jouer à ces titres. Tous les jeux de la nouvelle catégorie (à l’exception de BattleSky Brigade : Harpooner) sont cependant disponibles sur Steam, ils ne seront donc pas complètement injouables à l’avenir.

CNET a contacté Apple et nous mettrons à jour lorsque nous vous répondrons.

Voici les jeux quittant Apple Arcade :

Redoute Nautique

Expiation : Cœur du Sureau

Towaga : parmi les ombres

Brigade BattleSky : Harponneur

Toboggan de vie

Au dessus des Alpes

Cardpocalypse

Vie quotidienne variée

Emploi sans issue

Araignéesaures

TerreNuit

Sortilège

Projection : Première lumière

Ne m’embêtez pas

Explottens

