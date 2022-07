Apple approuve le format photo AVIF pour un Web plus rapide sur iOS 16

Le navigateur Web Safari d’Apple pourra afficher Fichiers image AVIF avec l’arrivée de iOS16 et Mac OS Ventura cet automne, dans le cadre d’un effort de l’industrie pour accélérer le Web en réduisant la taille des fichiers.

Le format de fichier AVIF, qui a déjà été adopté par Chrome de Google et Firefox de Mozilla navigateurs, réduit la taille avec une détermination plus avancée des détails de la photo à conserver ou à supprimer.

Les fichiers plus petits s’affichent plus rapidement dans les navigateurs, ce qui accélère l’expérience des internautes. Les tailles de photo plus petites atténuent également la douleur des plafonds de données mensuels.

La prise en charge d’Apple pour le format est apparue dans le navigateur de test Safari Technical Preview d’Apple. Jen Simmonsun évangéliste des développeurs Web d’Apple, a tweeté que le support AVIF arrivera dans les prochaines versions du système d’exploitation d’Apple.

Apple construit la vidéo, l’audio et prise en charge du format d’image dans ses systèmes d’exploitation, il est donc possible que d’autres logiciels puissent également bénéficier des capacités AVIF. La prise en charge d’iOS et de MacOS pourrait faciliter l’utilisation d’AVIF dans des situations telles que l’affichage de vignettes d’images dans des applications de streaming vidéo ou de photos téléchargées dans l’outil de prévisualisation d’Apple.

AVIF, développé par le Alliance pour les médias ouverts, peut réduire considérablement les photos par rapport aux autres formats de fichiers. Google a trouvé La taille des fichiers AVIF est environ la moitié de celle des JPEG à la même qualité. Netflix aime AVIF “efficacité de compression supérieure” et sa prise en charge de l’imagerie HDR.

Apple n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

L’ajout de nouveaux formats de fichiers sur le Web et d’outils à l’application de caméra de votre smartphone est une entreprise difficile. Le format JPEG est universellement pris en charge depuis son introduction en 1992 et offre suffisamment de vitesse et de qualité pour qu’il soit difficile à déloger. AVIF rivalise également avec JPEG XL, WebP 2 et HEIC, entre autres alternatives.

Mais une large prise en charge des navigateurs est un succès critique.

« Nous sommes fiers de voir que l’AVIF d’AOM bénéficie d’un soutien croissant sur les plateformes de médias Web et les navigateurs », a déclaré John Simmons, directeur exécutif d’Alliance for Open Media.

Aussi heureux : d’autres qui avaient travaillé sur le support AVIF, comme l’ancien développeur de Mozilla Firefox, Andreas Bovens. “Je me souviens quand nous avons commencé à avoir des conversations sur AVIF chez Mozilla, puis nous avons envoyé un support expérimental,” Bovens a tweeté Mardi. “Incroyable de voir qu’il est largement adopté !”

Microsoft ne prend pas en charge AVIF dans son navigateur Edge, mais sur Windows propose une extension AVIF pour Edge.

AVIF est l’abréviation de AV1 Image File Format, qui reflète ses origines dans la technologie de compression vidéo AV1. Les formats photo et vidéo sont tous deux disponibles sans redevance – un avantage potentiellement important par rapport aux alternatives comme la vidéo HEVC et son format photo dérivé, HEIC.

Cependant, les exigences d’exemption de redevances sont également au cœur d’un Enquête préliminaire de l’Union européenne sur l’AV1 d’AOM conditions de licence, a rapporté Reuters.

AOM soutient que les termes aident la concurrence, mais ne l’entravent pas.

“Notre objectif avec AV1 et AVIF a toujours été de tirer parti de la technologie libre de droits d’AOM pour permettre à davantage de plates-formes Web, de navigateurs et d’utilisateurs de diffuser des vidéos et des images à moindre coût et de meilleure qualité”, a déclaré Simmons. “En abaissant la barrière financière à l’entrée sur le marché”, davantage d’entreprises, en particulier les startups et les petites et moyennes entreprises, peuvent créer de nouveaux produits et services, a-t-il déclaré.

Le support d’Apple est un coup de pouce majeur pour AVIF. Cela signifie que les développeurs Web peuvent profiter des avantages d’AVIF sans avoir à se soucier autant de se rabattre sur un autre format d’image lorsque AVIF n’est pas une option.

Si vous êtes curieux de connaître la taille des fichiers et la qualité d’image d’AVIF, vous pouvez l’essayer sur vos propres photos en utilisant le Outil de comparaison de compression d’image Squoosh.