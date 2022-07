Apple apportera un objectif de caméra périscope à l’iPhone 15 Pro Max en 2023, selon un analyste

Avant même que l’iPhone 14 ne soit sorti, l’analyste respecté de l’industrie Ming-Chi Kuo a rapporté qu’Apple introduirait probablement un objectif de caméra périscope exclusivement sur l’iPhone 15 Pro Max haut de gamme en 2023, suggérant que seuls les plus grands et les plus chers modèle de la gamme offrira les nouvelles capacités de périscope.

Dans un article de blog jeudidit Kuo après avoir introduit l’objectif de la caméra périscope sur l’iPhone 15 Pro Max de 2023, Apple apportera alors probablement les capacités à la fois à l’iPhone 16 Pro et à l’iPhone 16 Pro Max en 2024, offrant une résolution de 12 mégapixels, une ouverture F/2.8 et Zoom optique 6x.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.