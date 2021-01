Apple lancera cette année la série iPhone 13 (non confirmée). On dit qu’Apple pourrait introduire un capteur d’empreintes digitales intégré sur les modèles d’iPhone de cette année. Selon un récent rapport du Wall Street Journal, le capteur d’empreintes digitales intégré viendra aux côtés de FaceID en tant qu’option biométrique secondaire sur la série iPhone 13. Des sources fiables telles que le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo ont déjà prédit que la série iPhone 13 pourrait être équipée d’un capteur d’empreintes digitales intégré.

Le rapport du Wall Street Journal a cité des discussions internes au cours desquelles un ancien employé a déclaré que l’entreprise travaillait avec des capteurs optiques pour la lecture d’empreintes digitales à l’écran, qui peuvent être plus fiables qu’un capteur à ultrasons. Les capteurs d’empreintes digitales optiques intégrés à l’écran utilisent la lumière et dans les smartphones Android qui ont adopté cette technologie, l’écran s’allume là où vous êtes censé placer un doigt pour fournir de la lumière, puis une caméra crée une image de votre doigt. Ceci est différent d’un capteur à ultrasons qui utilise de petites ondes sonores pour créer une carte 3D de votre empreinte digitale et est considéré comme le capteur d’empreintes digitales le plus sûr et le meilleur.

Un rapport dans MacRumours indique qu’il est également possible qu’Apple apporte une version combinée d’un capteur d’empreintes digitales optique et de son capteur d’empreintes digitales capacitif Touch ID. Le capteur combinerait les avantages de balayage rapide du capteur optique et profiterait de la sécurité d’un capteur capacitif.

Selon la source du Wall Street Journal, quelle que soit la solution fournie par Apple, elle devra répondre aux normes de sécurité du bouton d’accueil Touch ID, sinon mieux.

Alors que le rapport du Wall Street Journal fait allusion à un capteur d’empreintes digitales optique, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo avait précédemment prédit qu’Apple utilisera un capteur à ultrasons et a déclaré qu’une société nommée GIS fournira à Apple une technologie « ultrasonique de détection de grande surface », avec Qualcomm fournissant le module ultrasonique et le laminage. En outre, un rapport Bloomberg au début du mois avait également laissé entendre qu’Apple pourrait apporter une fonctionnalité Touch ID intégrée sur les modèles d’iPhone de cette année.

Le rapport MacRumours indique qu’Apple a breveté une fonctionnalité d’identification tactile « acoustique » qui fonctionnera à l’écran.