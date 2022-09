Apple apportera Stage Manager à plus d’iPad après tout avec iPadOS 16.1

Stage Manager est une nouvelle interface multitâche annoncée par Apple pour iPadOS et MacOS lors de sa WWDC en juin. En raison de certaines limitations supposées sur les anciens iPad, Stage Manager n’allait être disponible que pour les iPad alimentés par M1. Dans une déclaration à EngadgetApple confirme que davantage de modèles d’iPad Pro bénéficieront de la fonctionnalité avec iPadOS 16.1.

Nous avons introduit Stage Manager comme une toute nouvelle façon d’effectuer plusieurs tâches à la fois avec des fenêtres redimensionnables qui se chevauchent à la fois sur l’écran de l’iPad et sur un écran externe séparé, avec la possibilité d’exécuter jusqu’à huit applications en direct à l’écran à la fois. La livraison de cette prise en charge multi-écrans n’est possible qu’avec la pleine puissance des iPads basés sur M1. Les clients disposant d’iPad Pro de 3e et 4e génération ont exprimé leur vif intérêt à pouvoir faire l’expérience de Stage Manager sur leur iPad. En réponse, nos équipes ont travaillé dur pour trouver un moyen de fournir une version à écran unique pour ces systèmes, avec la prise en charge simultanée de quatre applications en direct sur l’écran de l’iPad. La prise en charge de l’affichage externe pour Stage Manager sur les iPad M1 sera disponible dans une mise à jour logicielle plus tard cette année.

Dans son implémentation actuelle sur la version bêta d’iPadOS 16, les testeurs ont exprimé des problèmes avec Stage Manager lorsqu’il est actif sur un écran externe. Pour cette raison, Apple retarde la prise en charge externe de Stage Manager sur les iPad M1 jusqu’à ce qu’il puisse améliorer sa stabilité.

Gestionnaire de scène sur iPadOS

Désormais, alors que les iPads M1 ne pourront pas utiliser Stage Manager jusqu’à sa sortie plus tard cette année, les modèles d’iPad Pro de 3e et 4e génération (exécutant les puces A12X et A12Z Bionic) ne prendront pas en charge la fonctionnalité via un écran externe. ne fonctionnent que sur les écrans intégrés des modèles iPad Pro non M1.



Prise en charge de l’affichage externe iPadOS 16

iPadOS 16.1 et MacOS Ventura introduisent tous deux Stage Manager. Les deux mises à jour devraient arriver cet automne. MacOS devrait voir la mise à jour en octobre.

