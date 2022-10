Apple apportera l’USB-C à l’iPhone l’année prochaine avec l’iPhone 15

“L’iPhone 15 est essentiellement un verrou pour obtenir l’USB-C à l’automne 2023”, selon Mark Gurman de Bloomberg dans la dernière édition de sa newsletter hebdomadaire Power On, où le journaliste suggère qu’Apple éloignera l’iPhone du connecteur Lightning. en faveur de l’USB-C un an avant le mandat officiel du chargeur de l’Union européenne, qui entrera en vigueur à partir de fin 2024.

Dans le cas où vous l’avez manqué, la semaine dernière, l’Union européenne a adopté une nouvelle loi exigeant que tous les smartphones vendus dans les 27 pays de l’UE adoptent des ports de charge USB-C d’ici l’automne 2024obligeant Apple et tous les autres fabricants de smartphones à se conformer à la vente légale de leurs appareils dans les États membres de l’Union européenne.

Avant l’entrée en vigueur de la loi, Gurman déclare que malgré le refus jusqu’à présent d’Apple d’adopter l’USB-C sur la majorité de ses produits, y compris l’iPhone, les AirPods, les accessoires Mac, etc., dans les coulisses, la société se prépare lui-même pour la prochaine loi de l’UE, avec des plans en place pour passer du connecteur Lightning au profit de l’USB-C dans le pipeline, Gurman s’attendant à ce que le fabricant d’iPhone vante l’introduction de l’USB-C sur ses derniers produits Lightning Connector restants comme une décision délibérée pour une recharge et un transfert de données plus rapides, plutôt qu’une décision forcée de l’Union européenne.

D’ici l’automne 2024, l’USB Type-C deviendra le “port de charge commun” pour tous les téléphones mobiles, tablettes et appareils photo dans l’UE, les montres intelligentes et les petits appareils tels que les trackers de santé étant exemptés de la règle lorsque le matériel est trop petit pour offrir un Port USB-C.

Gurman s’attend à ce que la prochaine décision d’Apple passe entièrement à la charge inductive sur l’iPhone et l’iPad, correspondant à l’Apple Watch, bien que ces plans soient probablement dans plusieurs années.