Apple apportera Dynamic Island aux quatre modèles d’iPhone 15, rapporte Gurman

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit d’étendre la disponibilité de la découpe interactive en forme de pilule trouvée exclusivement sur l’iPhone 14 Pro à tous. nouveaux modèles d’iPhone introduits plus tard cette année.

Apple a présenté Dynamic Island avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Remplaçant le système de caméra TrueDepth « encoche » statique trouvé sur les modèles d’iPhone précédents, y compris l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus standard, l’île dynamique se mélange et s’adapte en temps réel pour afficher les alertes, les notifications et les activités, en utilisant la coupe en forme de pilule. -en haut de l’écran de l’appareil et en le transformant en une partie de l’expérience de base de l’iPhone.

Dans sa newsletter hebdomadaire Power On dimanche, Gurman a écrit “On m’a dit de m’attendre aux mêmes tailles d’écran que la famille iPhone 14, mais l’île dynamique s’étendra aux quatre modèles.” “Un cadre en titane remplace l’acier inoxydable sur les modèles Pro, et il y aura des boutons de volume haptiques.”

L’îlot dynamique maintient un état actif pour permettre aux utilisateurs d’accéder aux commandes avec un appui long. Les activités d’arrière-plan en cours comme les cartes, la musique ou une minuterie restent visibles et interactives, et les applications tierces dans iOS 16 qui fournissent des informations telles que les résultats sportifs et le covoiturage avec les activités en direct peuvent tirer parti de l’île dynamique.

Par exemple, lors de la connexion d’AirPods à l’iPhone 14 Pro, l’île dynamique se transformera à partir de son état fixe et montrera que les écouteurs ont été connectés, lors d’un appel FaceTime Audio, l’île dynamique changera d’apparence pour représenter une interface utilisateur d’appel, et lors du réglage d’une minuterie, l’île dynamique changera à nouveau d’apparence pour afficher différentes informations à l’écran.

Ce n’est pas la première fois que la rumeur dit qu’Apple apportera l’île dynamique aux quatre modèles d’iPhone 15, avec un rapport de l’année dernière suggérant de la même manière que l’iPhone 15 standard pourrait comporter l’île dynamiquebien que d’autres fonctionnalités d’affichage trouvées sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, telles que la prise en charge de ProMotion et tous les écrans, resteront exclusives aux modèles d’iPhone haut de gamme en 2023.