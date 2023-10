Apple apportera des écrans OLED au MacBook Pro en 2026, suggère un rapport

Apple a pour objectif d’intégrer des écrans OLED au MacBook Pro en 2026, le fournisseur Samsung Display investissant dans une toute nouvelle usine de fabrication de panneaux en Corée du Sud alors qu’il se prépare à prendre des commandes pour de nouveaux modèles OLED d’iPad et de Mac, selon Consultants en chaîne d’approvisionnement d’affichage l’analyste Ross Young.

Dans un message désormais supprimé sur X, officiellement Twitter, Young a affirmé qu’une partie de l’investissement de Samsung dans sa nouvelle usine sud-coréenne consistait à préparer de nouveaux panneaux d’affichage OLED pour MacBook Pro de 14 et 16 pouces, destinés à une sortie en 2026.

Samsung Display dépense un total de 3,14 milliards de dollars pour sa nouvelle usine de fabrication en Corée du Sud, qui devrait produire des panneaux pour les futurs modèles d’iPad OLED, avec des rumeurs indiquant le lancement du premier iPad Pro OLED du fabricant d’iPhone en 2024.

En général, les écrans OLED offrent une meilleure expérience visuelle que les écrans LED grâce à plusieurs avantages en matière de qualité d’affichage, notamment une gamme de couleurs plus large et des niveaux de contraste élevés, une meilleure gestion de l’obscurité et de la précision de l’éclairage, ainsi que des temps de réponse rapides.