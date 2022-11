Apple apporte un mode d’économie de batterie approprié à watchOS 9

Dans une nouvelle mise à jour de watchOS 9 pour Apple Watch, la société apporte enfin un véritable mode d’économie d’énergie pour prolonger la durée de vie de la batterie de la montre en cas de besoin. Il peut être activé manuellement via le centre de contrôle ou le menu des paramètres. Il avertit également l’utilisateur lorsqu’il reste 10 % de charge de batterie. Il s’éteint automatiquement une fois qu’il atteint 80% sur le chargeur.

Le mode d’économie de batterie désactive les fonctionnalités les plus exigeantes telles que l’AoD, les notifications de fréquence cardiaque, le suivi de l’arythmie, la fréquence cardiaque et les mesures de l’oxygène sanguin. Les rappels d’entraînement sont également désactivés.

Fait intéressant, s’il n’y a pas d’iPhone connecté à la montre à proximité, il désactivera le Wi-Fi et les connexions cellulaires. Les appels entrants et les notifications sont également désactivés. Sûrement, si vous avez besoin d’une certaine application qui nécessite des données ou une connexion Wi-Fi, le système les réactivera. Et si la montre reste dans la plage de connexion du téléphone, elle reportera les notifications et les enverra toutes les heures.

Bien sûr, les performances globales de la montre dans le nouveau mode d’économie de batterie seront également réduites, de sorte que les animations et la navigation dans leur ensemble ne seront pas aussi fluides.

