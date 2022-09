Apple apporte Stage Manager aux anciens modèles d’iPad Pro

Apple étend la disponibilité de Stage Manager – la nouvelle façon d’effectuer plusieurs tâches à la fois avec plusieurs fenêtres qui se chevauchent sur iPad – aux anciens modèles d’iPad Pro avec la dernière version bêta du développeur d’iPadOS 16.1, après que le fabricant d’iPhone a été fortement critiqué après la WWDC en juin pour avoir limité le nouveau fonctionnalité aux iPads basés sur M1.

Selon les informations fournies par Apple à EngadgetStage Manager sera désormais compatible avec les modèles d’iPad Pro avec les puces A12X et A12Z, offrant aux utilisateurs du ‌iPad Pro 2018 et plus récent le nouvel outil multitâche lorsqu’il sera finalement lancé plus tard cet automne.

“Stage Manager est une toute nouvelle expérience multitâche qui organise automatiquement les applications et les fenêtres, ce qui permet de passer rapidement et facilement d’une tâche à l’autre”, explique Apple. “Pour la première fois sur iPad, les utilisateurs peuvent créer des fenêtres superposées de différentes tailles dans une seule vue, faire glisser et déposer des fenêtres depuis le côté ou ouvrir des applications à partir du Dock pour créer des groupes d’applications pour un multitâche plus rapide et plus flexible.”

“La fenêtre de l’application sur laquelle les utilisateurs travaillent est affichée bien en évidence au centre, et les autres applications et fenêtres ouvertes sont disposées sur le côté gauche par ordre de récence.”

Apple a confirmé en août que l’iPadOS 16 serait publié plus tard que prévuavec des rapports affirmant que les ingénieurs avaient besoin de plus de temps pour corriger les bogues avec la fonctionnalité multitâche de Stage Manager.

