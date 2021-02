Apple a publié une extension officielle pour les versions Windows et Mac de Google Chrome qui vous permet d’utiliser les mots de passe stockés dans le trousseau iCloud. L’extension iCloud Passwords peut être téléchargée gratuitement sur le Chrome Web Store et synchronise essentiellement les mots de passe créés par les utilisateurs sur le navigateur Safari. Apple explique que les mots de passe iCloud sur le navigateur Chrome enregistreront les mots de passe nouvellement créés sur votre trousseau iCloud afin qu’il soit davantage disponible sur les appareils Apple tels que l’iPhone, l’iPad et le Mac. La nouvelle extension pour Chrome serait utile pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad qui préfèrent avoir le navigateur développé par Google sur leur PC.

Notamment la semaine dernière, plusieurs utilisateurs de Windows avaient repéré un pop-up avec la nouvelle version d’iCloud pour Windows 10, qui taquinait la sortie du lancement de l’extension iCloud Passwords conçue pour Google Chrome. Comme mentionné, l’extension récupère les mots de passe enregistrés sur le trousseau iCloud. Apple sur sa page d’assistance note que le trousseau iCloud stocke les numéros de carte de crédit et les dates d’expiration (sans CVV), les mots de passe et les noms d’utilisateur, les mots de passe Wi-Fi, etc. La société ajoute que toutes les informations sont enregistrées avec un cryptage de bout en bout.

L’extension iCloud Passwords n’est utile que pour ceux qui utilisent le trousseau iCloud comme gestionnaire de mots de passe. Les utilisateurs peuvent toujours désactiver le trousseau iCloud sur leur appareil Apple en accédant à Paramètres> Profil> iCloud> Activer / désactiver l’option. Pendant ce temps, Google a publié le navigateur Chrome pour les Mac équipés de M1 l’année dernière. On dit que le Chrome conçu par M1 est plus rapide que la version standard du navigateur. Selon les scores de benchmarks Speedometer 2.0 menés par Ars Technica, M1‌ Chrome a marqué 210 points, tandis que Chrome standard sur un HP Elitebook AMD Ryzen a marqué 116 points. Le rapport avait ajouté que lors du test Motion Mark 1.1, «M1» Chrome avait obtenu un score de 726,4, tandis que Chrome standard avait obtenu un score de 435,7.