Apple apporte Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad

Apple a annoncé qu’il apporterait Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad le mardi 23 mai.

Final Cut Pro et Logic Pro sont deux applications Mac populaires conçues par Apple pour les professionnels de la vidéo et de la musique. Final Cut Pro pour iPad présente un ensemble complet d’outils permettant aux créateurs de vidéos d’enregistrer, de monter, de terminer et de partager, le tout depuis leur iPad. Logic Pro pour iPad comprend des outils de création musicale professionnels pour l’écriture de chansons, la création de rythmes, l’enregistrement, l’édition et le mixage, chaque application étant disponible sur l’App Store plus tard ce mois-ci pour 4,99 $ (US) par mois ou 49 $ (US) par an avec un -mois d’essai gratuit.

« Nous sommes ravis de présenter Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad, permettant aux créateurs de libérer leur créativité de nouvelles façons et dans encore plus d’endroits », a déclaré Bob Borchers, vice-président du marketing mondial des produits d’Apple. « Avec un ensemble puissant d’outils intuitifs conçus pour la portabilité, les performances et l’interface tactile de l’iPad, Final Cut Pro et Logic Pro offrent le studio mobile ultime. »

Final Cut Pro est compatible avec les modèles d’iPad à puce M1 ou ultérieurs, et Logic Pro sera disponible sur les modèles d’iPad à puce A12 Bionic ou ultérieurs. Final Cut Pro pour iPad et Logic Pro pour iPad nécessitent iPadOS 16.4.