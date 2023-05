Apple apporte Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad

Aujourd’hui, Apple a annoncé qu’il apportait officiellement ses outils de création vidéo et musicale sur iPad. Final Cut Pro et Logic Pro seront tous deux disponibles le 23 mai, le premier sur les iPad avec le chipset M1 ou M2, le second sur les appareils alimentés par les puces A12 Bionic et ultérieures.

Ils coûteront chacun 4,99 $ par mois ou 49 $ par an via un abonnement App Store, avec un essai gratuit d’un mois.

Pour Final Cut Pro, une nouvelle molette facilite le montage et vous permet d’interagir avec votre contenu de nouvelles façons. Le dessin en direct vous permet de dessiner et d’écrire directement sur le contenu vidéo avec le crayon Apple, et sur les iPad avec M2, le survol du crayon vous permet de parcourir et de prévisualiser rapidement les séquences sans toucher l’écran.

Vous pouvez afficher et éditer des vidéos HDR sur l’iPad Pro 12,9 pouces et appliquer des nuances de couleurs avec précision à l’aide du mode de référence. Avec le mode appareil photo Pro, vous pouvez filmer des vidéos de haute qualité en mode portrait ou paysage, surveiller l’audio et contrôler manuellement la mise au point, l’exposition et la balance des blancs, afin que vous puissiez capturer, éditer et publier à partir d’un seul appareil sur le terrain – si vous vous sentez comme enregistrer une vidéo avec un iPad est pratique en aucune façon, c’est-à-dire. Si votre iPad est alimenté par la puce M2, vous pouvez même enregistrer en ProRes. Le montage vidéo multicam synchronise et édite automatiquement les clips ensemble, et vous permet de changer d’angle d’une simple pression.

Le masque de suppression de scène vous permet de supprimer ou de remplacer l’arrière-plan derrière un sujet dans un clip, le recadrage automatique s’ajuste aux rapports d’aspect vertical, carré et autres, et l’isolation vocale supprime le bruit de fond. Bien sûr, vous obtenez également une vaste bibliothèque de graphiques, d’effets et d’audio, y compris des arrière-plans HDR « époustouflants », des motifs animés personnalisables et des bandes sonores professionnelles qui s’adaptent à la longueur de la vidéo.

Logic Pro obtient des gestes multi-touch sans surprise, vous permettant de jouer des instruments logiciels et d’interagir naturellement avec les commandes, ainsi que de naviguer dans les projets avec pincer pour zoomer et glisser pour faire défiler. Vous pouvez capturer des enregistrements de voix ou d’instruments avec les micros intégrés de votre iPad et effectuer des modifications de précision avec l’Apple Pencil.

Le navigateur de sons stocke tous les patchs d’instruments, patchs audio, préréglages de plug-ins, échantillons et boucles disponibles en un seul endroit, avec un filtrage dynamique et la possibilité d’entendre n’importe quel son avant de le charger dans un projet. Vous obtenez plus de 100 plug-ins d’instruments et d’effets, et vous pouvez hacher et retourner des échantillons, programmer des rythmes et des lignes de basse, ainsi que créer des kits de batterie personnalisés.

Le mélangeur complet vous offre tout ce dont vous avez besoin pour créer un mix professionnel entièrement sur votre iPad, et avec le multitouch, vous pouvez déplacer plusieurs faders en même temps.

