Apple apporte Facetime à Android

Apple héberge aujourd’hui une version préenregistrée de son keynote WWDC où ils annoncent des mises à jour sur diverses plates-formes, à commencer par iOS. Il pourrait y avoir plusieurs mises à jour de leur système d’exploitation mobile liées à Android, mais ils l’ont lancé en annonçant que Facetime fera en quelque sorte son chemin vers Android.

Dans le cadre de la nouvelle fonctionnalité de partage de liens Facetime, les utilisateurs iOS pourront inviter leurs amis non iOS à un appel vidéo auquel ils pourront accéder via un navigateur. Cela signifie que les utilisateurs d’Android et de Windows peuvent rejoindre un appel Facetime, ce qui était auparavant un événement exclusif iOS ou Mac.

Apple a déclaré qu’il serait crypté comme toujours, alors oui, cela semble être un petit ajout astucieux à leur solution de chat vidéo populaire.

Si Apple partage plus (comme la disponibilité), nous essaierons de mettre à jour ce post. Ils ne savaient pas si cela ne concernait que iOS 15 ou si cela pourrait arriver plus tôt.