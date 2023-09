Apple apporte Dynamic Island aux quatre modèles d’iPhone 15

Apple a introduit Dynamic Island sur les quatre modèles d’iPhone 15, étendant la fonctionnalité qui était auparavant exclusive à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max aux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Apple a présenté pour la première fois Dynamic Island avec la série iPhone 14 Pro, qui a remplacé l’encoche trouvée sur les modèles d’iPhone précédents. L’îlot, situé autour de la découpe en forme de pilule en haut de l’écran de l’iPhone, se mélange et s’adapte en temps réel pour afficher des alertes, des notifications et des activités, transformant ainsi la découpe en partie intégrante de l’expérience iPhone de base.

Le Dynamic Island reste toujours en haut de l’écran de l’iPhone. Les activités en arrière-plan en cours telles que les cartes, la musique ou un minuteur restent visibles et interactives, et les applications tierces fournissant des informations telles que les résultats sportifs et le covoiturage peuvent utiliser Dynamic Island pour afficher des informations à un utilisateur via la découpe en forme de pilule. .

La prise en charge de Dynamic Island est intégrée aux fonctionnalités principales d’iOS. Par exemple, lors de la connexion d’AirPods, l’île dynamique changera de son état fixe et affichera que les écouteurs ont été connectés, lors d’un appel FaceTime Audio, l’île dynamique changera d’apparence pour représenter une interface utilisateur d’appel et lors du réglage d’une minuterie. , Dynamic Island changera à nouveau son apparence pour afficher différentes informations à l’écran.