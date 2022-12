Apple apporte de nouveaux outils de tarification et d’égalisation à l’App Store

Apple propose davantage d’options de tarification des applications aux développeurs à partir du printemps 2023. Le prix le plus bas pris en charge sera de 0,29 $, tandis que le prix le plus élevé est désormais de 10 000 $. Les développeurs auront également la possibilité de définir le prix par vitrine dans 45 devises dans 175 territoires. Les applications et les abonnements pourront désormais augmenter de 0,10 $ jusqu’à 10 $ et de 0,50 $ entre 10 $ et 50 $, etc.







App Store nouvelles options de flexibilité des prix

À partir d’aujourd’hui, les développeurs disposant d’applications par abonnement pourront gérer les devises et les taxes sur différentes vitrines avec la possibilité de sélectionner une vitrine locale, puis de générer automatiquement des prix dans d’autres pays et devises. La fonctionnalité de tarification par vitrine sera étendue à toutes les applications au printemps 2023.

Pour les développeurs qui distribuent leurs applications dans le monde entier, les outils d’égalisation mondiaux de l’App Store leur ont donné un moyen simple et pratique de gérer les prix sur les marchés internationaux. Les améliorations d’aujourd’hui étendent ces capacités, permettant aux développeurs de garder leur devise locale constante dans n’importe quelle vitrine de leur choix, même lorsque les taux de change et les taxes fluctuent.

Une autre nouvelle fonctionnalité est la possibilité de tarifer les applications et les abonnements au-delà de la valeur standard de 0,99 $ avec de nouvelles options telles que 0,90 $ et 1,00 $ qui seront utiles pour gérer les forfaits et les plans annuels. De plus, les développeurs pourront définir une tarification territoriale pour leurs applications et abonnements, ce qui garantira que leurs produits ne seront pas affectés par les ajustements de prix automatiques de l’App Store.

