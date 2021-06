Apple (APPL) s’attend à ce que le fabricant d’iPhone atteigne une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars en 2022

Apple est l’entreprise la plus valorisée au monde avec une capitalisation boursière actuelle d’environ 2 100 milliards de dollars. Il a franchi le premier trillion en 2018 et la barre des 2 000 milliards de dollars en 2020. Des analystes, dont Ives, ont déjà évoqué la feuille de route d’Apple pour atteindre le record de 3 000 milliards de dollars.

Apple est considéré comme une entreprise de matériel informatique depuis des années alors que le PDG Tim Cook a poussé le récit selon lequel le système d’exploitation iOS de la société dispose d’un écosystème de services – construit autour d’une base de plus d’un milliard d’utilisateurs d’appareils – qui constitue une grande partie de son avenir.

Mais le mélange de matériel et de logiciels a évolué et en 2020, le géant de la technologie a reçu son plus grand soutien de Wall Street et des investisseurs.

Ives évalue actuellement l’activité de services logiciels d’Apple à environ 1 000 milliards de dollars et s’attend à ce qu’elle augmente à environ 1 500 milliards de dollars pour que la valeur marchande de l’entreprise atteigne 3 000 milliards de dollars.

« Ils ont mis une clôture en fer autour de leur base d’installation, continuent de la monétiser, et les ours et les sceptiques continueront de douter d’eux », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’Apple continuait de « leur prouver qu’ils avaient tort ». Il a ajouté: « C’est pourquoi, quand je regarde au coin de la rue, malgré cette période de digestion, je vois une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars (en) 2022. »

Lors de sa conférence mondiale des développeurs, ou WWDC, lundi, la société a présenté une multitude de nouvelles mises à jour pour les principaux produits d’Apple. Il comprenait l’iOS 15 – la dernière version du système d’exploitation iPhone.

De nouveaux iPhones sont également attendus plus tard cette année, tandis qu’une Apple Car est également en préparation.

Ives a déclaré qu’en ce moment, Apple jette les bases de la prochaine étape de croissance où les logiciels et les services jouent un rôle important.