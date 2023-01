Apple annule son intention de lancer l’iPhone SE de quatrième génération en 2024

Apple aurait abandonné son projet de lancer un iPhone SE de quatrième génération en 2024, l’analyste respecté de l’industrie Ming-Chi Kuo affirmant vendredi que l’annulation était due à des inquiétudes concernant les performances de sa première puce 5G interne, qui était due à débuts avec l’appareil.

Kuo a noté l’année dernière comment il avait appris qu’Apple annulerait ou reporterait l’appareilcitant à l’époque des expéditions inférieures aux prévisions du modèle de la génération actuelle.

Cependant, dans un post sur MediumKuo affirme maintenant que les préoccupations concernant les performances sont la raison pour laquelle Apple a mis au rebut son iPhone SE de quatrième génération, rapportant comment la société Cupertino avait prévu de lancer sa première puce de bande de base interne dans le cadre d’un prix de transition de Qualcomm, bien qu’il soit entendu ces tests ont conclu que les performances des propres puces d’Apple étaient inférieures à celles de Qualcomm, Apple décidant d’annuler complètement l’appareil plutôt que de le publier sans utiliser sa propre technologie 5G personnalisée.

Selon Kuo, “l’annulation de l’iPhone SE 4 a considérablement augmenté les chances que Qualcomm reste le fournisseur exclusif de puces en bande de base pour la nouvelle série d’iPhone 16 2H24, ce qui est mieux que le consensus du marché selon lequel Qualcomm commencera à perdre des commandes d’iPhone en 2024. .”

La dernière mise à jour de l’iPhone SE d’Apple a eu lieu en mars de l’année dernière, avec le lancement de l’iPhone SE 5G.avec la puce A15 Bionic de l’iPhone 13, une connectivité 5G, une meilleure autonomie de la batterie, une durabilité améliorée et un nouveau système d’appareil photo avec styles photographiques, Deep Fusion et plus encore pour un nouveau prix plus élevé de 429 $ (US).