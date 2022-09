Apple annoncera ses résultats financiers du quatrième trimestre 2022 le 27 octobre

Apple a révélé qu’il annoncerait les résultats financiers du quatrième trimestre fiscal de 2022 le jeudi 27 octobre, offrant le premier aperçu financier des performances de l’entreprise après le lancement de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Pro et de l’Apple Watch Series 8. , la nouvelle Apple Watch SE et l’Apple Watch Ultra.

L’appel, qui est habituellement présidé par le PDG d’Apple, Tim Cook, et le directeur financier, Luca Maestri, aura lieu à 14 h 00 PT / 17 h 00 HE, Apple publiant son rapport complet sur les résultats 30 minutes avant. De manière typique, Cook et Maestri participeront ensuite à une courte séance de questions-réponses avec les investisseurs, qui sera également disponible en direct sur Apple.com.

