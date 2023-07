Apple annoncera ses résultats du troisième trimestre 2023 le 3 août

Apple a confirmé qu’il annoncerait ses résultats du troisième trimestre 2023 le jeudi 3 août.

Les résultats, qui seront annoncés à 13 h 30, heure du Pacifique, suivra après que l’iPhone a annoncé un chiffre d’affaires de 94,8 milliards de dollars, en baisse de 3% d’une année sur l’autre au T2 2023.

Les annonces, qui auront lieu lors d’un appel présidé par le PDG d’Apple Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri, verront la paire participer à une courte session de questions et réponses avec les investisseurs par la suite, qui sera également disponible en direct sur Apple. .com.