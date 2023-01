Apple annonce un nouveau Mac mini avec les puces M2 et M2 Pro

Apple a dévoilé aujourd’hui le nouveau Mac mini, comprenant le M2 et une toute nouvelle puce M2 Pro avec un prix de départ plus abordable de 599 $, avec la machine disponible à la commande à partir d’aujourd’hui avant la disponibilité à partir du mardi 24 janvier.

Le nouveau Mac mini avec M2 et M2 Pro offre des performances plus rapides par rapport à la génération précédente, offrant une mémoire plus unifiée et une connectivité avancée, y compris la prise en charge de jusqu’à deux écrans sur le modèle M2 et jusqu’à trois écrans sur le modèle M2 Pro.

“Avec des capacités incroyables et un large éventail de connectivité dans sa conception compacte, le Mac mini est utilisé dans de nombreux endroits, de différentes manières. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’aller encore plus loin avec M2 et M2 Pro », a déclaré Greg Joswiak, vice-président directeur du marketing mondial d’Apple. “Apportant encore plus de performances et un prix de départ inférieur, le Mac mini avec M2 est une valeur exceptionnelle. Et pour les utilisateurs qui ont besoin de performances professionnelles puissantes, le Mac mini avec M2 Pro ne ressemble à aucun autre ordinateur de bureau de sa catégorie.

Par rapport au Mac mini de la génération précédente, les puces M2 et M2 Pro apportent un processeur et un processeur graphique de nouvelle génération plus rapides, une bande passante mémoire beaucoup plus élevée et un moteur multimédia plus puissant au Mac mini, avec le modèle M2 doté d’un processeur à 8 cœurs. avec quatre cœurs hautes performances et quatre cœurs haute efficacité, ainsi qu’un GPU à 10 cœurs.

Apple affirme que la nouvelle puce M2 Pro “apporte pour la première fois des performances de niveau professionnel au Mac mini”. Doté d’un processeur jusqu’à 12 cœurs avec huit cœurs hautes performances et quatre cœurs haute efficacité, ainsi que d’un GPU jusqu’à 19 cœurs, M2 Pro dispose de 200 Go/s de bande passante mémoire – le double de la quantité en M2 – et prend en charge jusqu’à à 32 Go de mémoire.

Le nouveau Mac mini avec M2 commence à 599 $ (US) et 499 $ (US) pour l'éducation.