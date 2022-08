Apple annonce un événement spécial “Far Out” pour le 7 septembre

En termes de performances, le portable comportera probablement une puce S8 qui aura les mêmes spécifications que la S7, n’offrant aucune amélioration notable de la vitesse ou de l’efficacité, Apple devrait retenir d’autres améliorations majeures pour la “Apple Watch Series 9” de l’année prochaine. .”

Apple devrait annoncer une Apple Watch SE de deuxième génération cette année, marquant la première mise à jour de la gamme Apple Watch SE depuis la sortie du premier modèle de la série en 2020.

La série “SE” est considérée comme l’Apple Watch d’entrée de gamme d’Apple et restera probablement dans cette position avec la sortie de la deuxième génération, sans savoir actuellement quelles nouvelles fonctionnalités le portable offrira. Il est probable que l’Apple Watch SE 2 proposera des mises à jour incrémentielles, la mise à niveau de cette année étant probablement la seule mise à niveau que la série “SE” Apple Watch verra jusqu’en 2024.

Le lancement de l’Apple Watch SE 2 devrait voir Apple abandonner enfin l’Apple Watch Series 3 vieillissante.

Nouveau cette année, Apple devrait introduire un modèle Apple Watch robuste baptisé “Apple Watch Pro”, doté d’un matériel renforcé pour résister à une utilisation dans des environnements sportifs extrêmes où le portable est susceptible d’être heurté, heurté et laissé tomber.

On dit depuis longtemps que l’Apple Watch “ Pro ” offre un écran plus grand et plus résistant aux chocs, un suivi amélioré de la randonnée et de la natation, une durée de vie de la batterie plus longue et un boîtier plus lourd et robuste fabriqué à partir d’un matériau métallique de qualité supérieure, probablement du titane, remplaçant probablement le La série Apple Watch ‘Edition’ qui était auparavant l’Apple Watch la plus premium disponible.

Il est entendu que les nouveaux modèles Apple Watch Pro seront plus grands que les tailles 41 mm et 45 mm de la génération actuelle d’Apple Watch Series 7, offrant aux utilisateurs une durée de vie de la batterie améliorée, une durabilité accrue et de nouveaux capteurs de température pour offrir une mesure approximative de la température corporelle.

Selon les rumeurs, la nouvelle Apple Watch Pro haut de gamme coûterait plus de 900 $, autour du prix de départ d’un iPhone 13 Pro.

iOS16

Apple a prévisualisé iOS 16 en juinle logiciel devant être rendu public avant le lancement en magasin de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro.

Les modifications apportées à l’écran de verrouillage de l’iPhone sont sans doute la mise à jour la plus importante d’iOS 16, apportant de nouvelles options de personnalisation qui permettent aux utilisateurs de modifier l’apparence de la date et de l’heure avec des styles de type et des choix de couleurs, d’ajouter des widgets à leur écran de verrouillage pour obtenir des informations en un coup d’œil, tels que les événements de calendrier à venir, la météo et les niveaux de batterie, les notifications déplacées, etc.