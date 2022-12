Apple annonce un chiffrement de bout en bout pour iCloud Backup, Notes, Photos, etc.

Apple a annoncé une extension de son chiffrement de bout en bout à plusieurs nouvelles catégories de données sensibles pour les utilisateurs qui activent un nouveau paramètre de protection avancée des données destiné aux utilisateurs aux États-Unis d’ici la fin de l’année, offrant un chiffrement de bout en bout pour Sauvegarde iCloud, notes, photos et plus encore.

Disponible pour tous les utilisateurs du monde entier au début de l’année prochaine, Advanced Data Protection portera à 23 le nombre total de catégories de données sensibles utilisant un cryptage de bout en bout, contre 17 actuellement, laissant les seules principales catégories de données iCloud non couvertes étant iCloud Mail. , Contacts et Calendrier en raison de la nécessité d’interagir avec les systèmes mondiaux de messagerie, de contacts et de calendrier.

« Apple fabrique les appareils mobiles les plus sécurisés du marché. Et maintenant, nous nous appuyons sur cette base puissante », a déclaré Ivan Krstić, responsable de l’ingénierie et de l’architecture de sécurité chez Apple. “Advanced Data Protection est le plus haut niveau de sécurité des données cloud d’Apple, donnant aux utilisateurs le choix de protéger la grande majorité de leurs données iCloud les plus sensibles avec un chiffrement de bout en bout afin qu’elles ne puissent être déchiffrées que sur leurs appareils de confiance.”

Avec la nouvelle fonctionnalité de protection avancée des données, Apple proposera en outre un cryptage de bout en bout pour les sauvegardes d’appareils et les sauvegardes de messages, iCloud Drive, les notes, les photos, les rappels, les mémos vocaux, les signets Safari, les raccourcis Siri et les passes de portefeuille.

Une date de sortie officielle pour le déploiement initial du paramètre Advanced Data Protection n’a pas été confirmée, mais il est probable que la fonctionnalité sera incluse avec la sortie d’iOS 16.2, qui devrait arriver avant la fin de l’année.