Apple annonce un chiffre d’affaires record pour le trimestre de septembre de 90,1 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022

Apple a annoncé ses résultats financiers pour le quatrième trimestre fiscal 2022, affichant un chiffre d’affaires record de 90,1 milliards de dollars pour le trimestre de septembre, en hausse de 8% d’une année sur l’autre.

Du 26 juin au 24 septembre, les résultats financiers annoncés aujourd’hui couvrent la période au cours de laquelle Apple a commencé à accepter les précommandes pour l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, la nouvelle Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE de nouvelle génération et la toute nouvelle Apple. Watch Ultra, offrant le premier aperçu financier après la sortie des derniers appareils.

Le chiffre d’affaires annuel au quatrième trimestre 2022 était de 394,3 milliards de dollars, en hausse de 8% d’une année sur l’autre, et le bénéfice annuel par action diluée était de 6,11 dollars, en hausse de 9% d’une année sur l’autre.

Au cours du trimestre de l’année précédente, Apple a annoncé un chiffre d’affaires de 83,4 milliards de dollars pour le trimestre de septembre.

L’annonce précède un appel en direct présidé par le PDG d’Apple Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri à 14h00 PT / 17h00 HE, la paire prenant part à une courte session de questions et réponses avec les investisseurs, qui également disponible pour diffuser en direct sur Apple.com.

