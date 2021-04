Apple a annoncé lundi son intention d’ouvrir un nouveau campus dans la région de Raleigh, en Caroline du Nord.

Apple dépensera plus d’un milliard de dollars sur le campus et emploiera 3 000 personnes travaillant sur des technologies telles que l’ingénierie logicielle et l’apprentissage automatique.

Le campus est un signe de l’expansion continue d’Apple au-delà de son siège à Cupertino, en Californie, où la majeure partie de son ingénierie a été basée. Le campus de 1 milliard de dollars d’Apple à Austin, au Texas, devrait ouvrir l’année prochaine.

L’expansion d’Apple sera située dans la région du Triangle de recherche en Caroline du Nord, qui tire son nom de l’Université d’État de Caroline du Nord, de l’Université Duke et de l’Université de Caroline du Nord, à proximité. Le PDG d’Apple, Tim Cook, et le directeur de l’exploitation Jeff Williams sont titulaires d’un MBA de Duke. Eddy Cue, vice-président senior d’Apple, responsable des services en ligne de l’entreprise, est diplômé de Duke.