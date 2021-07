Apple annonce un bénéfice record au dernier trimestre avec une augmentation de 50 % en glissement annuel des ventes d’iPhone

Apple vient de publier ses résultats du troisième trimestre et le géant de la technologie s’en sort à merveille. Le chiffre d’affaires d’Apple a augmenté de 36% en glissement annuel, totalisant 81,41 milliards de dollars pour le trimestre. Les revenus de l’iPhone à eux seuls ont augmenté de près de 50% et ont représenté 39,57 milliards de dollars, tandis que les services ont augmenté de 33% avec 17,48 milliards de dollars.

Les ventes de Mac et iPad ont également augmenté en glissement annuel, Mac gagnant 8,24 milliards de dollars et iPad 7,37 milliards. La tristement célèbre catégorie « autres produits » d’Apple est celle où la société regroupe le reste des produits, principalement constitués des revenus des AirPods et de l’Apple Watch. Cette catégorie a engrangé 8,77 milliards de dollars, soit une augmentation de 40 % en glissement annuel.

Gamme Apple iPhone 12

Les analystes attribuent le succès de l’entreprise avec le changement mondial au travail et à l’école à domicile. Le bond soudain des ventes d’iPhone intervient à un moment où les acheteurs de smartphones sont prêts à passer à un smartphone 5G.

Pour l’avenir, les dirigeants d’Apple ont averti que les retards de la chaîne d’approvisionnement pourraient affecter les revenus d’Apple pour le prochain trimestre, en particulier avec l’approvisionnement en iPad et iPhone. Dans le même temps, Apple devrait lancer de nouveaux produits qui devraient donner un coup de pouce à ses résultats, tels que les nouveaux iPhones, une nouvelle Apple Watch et un nouveau modèle d’AirPods. Beaucoup espèrent également qu’Apple lancera des ordinateurs Mac plus performants alimentés par M1.

Apple n’a pas offert de conseils pour le prochain trimestre, et cela n’a pas été le cas au cours des six derniers trimestres, car la pandémie a rendu difficile la réalisation de prévisions fiables.

