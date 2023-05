Apple annonce un accord de plusieurs milliards de dollars avec Broadcom pour des puces fabriquées aux États-Unis

Pomme mardi annoncé un nouvel accord de plusieurs milliards de dollars avec Broadcom développer des composants de radiofréquence 5G aux États-Unis

« Nous sommes ravis de prendre des engagements qui exploitent l’ingéniosité, la créativité et l’esprit d’innovation de la fabrication américaine », a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, dans un communiqué.

actualités liées à l’investissement

Les actions de Broadcom ont clôturé en hausse de 1% mardi. L’action Apple a clôturé en baisse de 1 %.

Les composants radio 5G développés par Broadcom, une société de technologie et de fabrication de pointe, comprendront des filtres FBAR et d’autres composants de connectivité sans fil, selon le communiqué. Ces composants sont différents des modems 5G fabriqués par Qualcomm.

Apple a déclaré que son accord avec Broadcom faisait partie de son engagement pour 2021 d’investir 430 milliards de dollars dans l’économie américaine. Cette décision marque la dernière phase d’un partenariat entre les deux sociétés, car Broadcom a annoncé qu’elle vendrait 15 milliards de dollars de composants sans fil à Apple en 2020.

La société a déclaré que l’accord avec Broadcom lui permettrait également d’investir dans « des projets d’automatisation critiques et de perfectionnement » avec des ingénieurs et d’autres techniciens. Apple soutient déjà plus de 1 100 emplois dans l’usine de fabrication de filtres FBAR de Broadcom à Fort Collins, Colorado, selon le communiqué.