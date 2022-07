Apple annonce ses résultats financiers du troisième trimestre 2022 le 28 juillet

Apple a programmé son appel aux résultats du troisième trimestre 2022 pour le 28 juillet afin de publier les résultats du deuxième trimestre de l’année après avoir enregistré un chiffre d’affaires record pour le trimestre de mars au deuxième trimestre 2022 de 97,3 milliards de dollarsen hausse de 9 % d’une année sur l’autre.

L’appel, qui est habituellement présidé par le PDG d’Apple, Tim Cook, et le directeur financier, Luca Maestri, aura lieu à 14 h 00 PT / 17 h 00 HE, Apple publiant son rapport complet sur les résultats 30 minutes avant. De manière typique, Cook et Maestri participeront ensuite à une courte séance de questions-réponses avec les investisseurs, qui sera également disponible en direct sur Apple.com.

