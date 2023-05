Apple annonce qu’iOS 16.5 et watchOS 9.5 sortiront la semaine prochaine

Apple a confirmé aujourd’hui que iOS 16.5 et watchOS 9.5 sortiront la semaine prochaine, apportant plusieurs nouvelles fonctionnalités à l’iPhone et à l’Apple Watch.

iOS 16.5 inclura un nouveau fond d’écran Pride Celebration pour l’écran de verrouillage afin d’honorer la communauté et la culture LGBTQ +un nouvel onglet Sports dans l’application Apple News pour donner un accès facile aux histoires, aux scores, aux classements, et plus encore, pour les équipes et les ligues que les utilisateurs suivent, et de nouvelles cartes de score et de calendrier My Sports dans l’application Apple News qui amènent les utilisateurs aux pages de jeu où ils peuvent trouver des détails supplémentaires sur des jeux spécifiques.

iOS 16.5 inclut également des correctifs de bogues, tels qu’un correctif pour un problème où Spotlight peut ne plus répondre, un correctif pour un problème où les paramètres de temps d’écran peuvent se réinitialiser ou ne pas se synchroniser sur tous les appareils, et des mises à jour pour résoudre un problème où les podcasts dans CarPlay peuvent ne pas charger du contenu.

watchOS 9.5 est une mise à jour mineure pour Apple Watch, apportant une nouvelle méthode d’installation bêta pour ceux qui sont inscrits au programme de développement d’Apple ou qui utilisent l’option de test bêta public, ainsi que le nouveau cadran de la montre Pride Celebration d’Apple.