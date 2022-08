Apple annonce que l’événement annuel sur l’iPhone aura lieu le 7 septembre

Apple a annoncé que son événement iPhone 2022 aura lieu la semaine prochaine et pourrait présenter les plus grandes mises à niveau de l’iPhone depuis 2015.

Redoutez-le, fuyez-le, chaque année, un nouvel iPhone sort, que vous l’aimiez, en ayez besoin ou que vous le détestiez. Plus tôt cette année, Apple a annoncé une nouvelle liste complète de fonctionnalités à venir sur son nouvel iOS qui sera lancé le même jour que le téléphone. La nouvelle mise à jour vous permettra d’annuler l’envoi d’iMessages, de payer plus tard via Apple et bien plus encore. La seule question qui reste est de savoir quand le nouveau matériel arrivera et nous avons enfin une réponse.

Apple annonce l’événement iPhone du 7 septembre.

Apple a finalement annoncé que son événement annuel sur l’iPhone aura lieu le 7 septembre en direct du siège social d’Appl. Bien que nous ne sachions pas grand-chose à quoi s’attendre, l’initié technologique Marques Brownlee a laissé un indice dans son post Instagram selon lequel Apple se concentrera sur l’astrophotographie. Bien sûr, pour ce faire, Apple devra fournir le plus grand saut en plus d’une demi-décennie.

Nous pouvons également nous attendre à un iPhone 14 et un iPhone 14 pro avec un iPhone mini similaire à l’iPhone 13 actuel. L’une des plus grandes questions auxquelles nous verrons une réponse est de savoir si Apple abandonne le port Lightning pour le chargement USB 3.0. Revenez avec nous le 7 septembre et nous aurons toutes les mises à jour annoncées prêtes pour vous.