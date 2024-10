Apple annonce que le MacBook Air démarre désormais avec 16 Go de RAM accrus sans augmentation de prix

Apple annonce un Mac Mini repensé avec des puces M4 et M4 Pro, deux ports USB-C en façade et plus encore

Apple a annoncé aujourd’hui des modèles Mac mini entièrement repensés, dotés des puces M4 et M4 Pro, d’un boîtier considérablement plus petit, de deux ports USB-C frontaux, d’une connectivité Thunderbolt 5 et bien plus encore. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Cette actualisation du produit marque la première fois que le Mac mini est repensé depuis plus d’une décennie. L’enceinte ne mesure désormais plus que cinq pouces sur cinq…