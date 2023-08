Apple annonce l’événement « Wonderlust » pour l’iPhone 15

Pomme a annoncé son événement iPhone « Wonderlust », voici à quoi s’attendre de sa prochaine révélation sur l’iPhone 15.

Rien ne vous rappelle que l’année est presque terminée comme Apple annonçant son événement annuel iPhone. Aujourd’hui, le plus grand détaillant au monde a sollicité notre présence pour son événement « Wonderlust » sur 12 septembre à 10h00 PST.

De plus, nous savons que la raison principale est le dernier iPhone, mais Apple pourrait en avoir plus dans sa manche, selon Marques Brownlee.

Le gourou de la technologie a laissé entendre que les nouveaux iPhones supprimeraient le commutateur de volume et le remplaceraient par un bouton d’action programmable. Cela permettra aux utilisateurs de disposer d’un bouton externe sur leur appareil pour un raccourci de leur choix. De plus, les nouveaux iPhones auraient jusqu’à 2 To de stockage. Certaines rumeurs décevantes suggèrent qu’Apple revient à l’essentiel sur les couleurs avec le blanc, le noir et le gris, ce qui ferait ses adieux à la couleur dorée préférée des fans.

Nous espérons que vous vous asseyez pour cette prochaine mise à jour rumeur. Apple va changer le port de chargement des nouveaux iPhones, semble-t-il, grâce à un procès à l’étranger. L’UE a ordonné que le port soit modifié et nous en souffrirons tous. Avant de vous énerver, pensez simplement à vos iPads, MacBooks, PS5 ou autres appareils électroniques qui utilisent l’USB-C, vous les avez donc déjà chez vous. D’autres grosses rumeurs suggèrent que nous pourrions voir une Apple Watch Ultra noire.

Si nous avons de la chance, Tim Cook aura encore une chose à voir. Cependant, après avoir annoncé le casque Apple Vision Pro VR plus tôt cette année, les choses pourraient-elles s’améliorer ? Je suppose que nous verrons en septembre.