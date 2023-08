Apple annonce l’événement spécial « Wonderlust » pour le 12 septembre ; iPhone 15, iPhone 15 Pro, Apple Watch Series 9 et plus attendus

Apple a annoncé qu’elle organiserait son prochain événement spécial le 12 septembre, au cours duquel la société de Cupertino devrait annoncer l’iPhone 15, l’iPhone 15 Pro, l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra de nouvelle génération, et plus encore.

L’événement aura lieu au Steve Jobs Theatre et pourra être regardé en direct à 10h00, heure du Pacifique, Apple invitant les membres des médias à regarder l’événement spécial en personne, bien que la vitrine réelle soit probablement pré- enregistré selon les événements spéciaux récents.

Apple devrait dévoiler l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max lors de l’événement spécial, ainsi que confirmer la date de sortie d’iOS 17, d’iPadOS 17 et de tvOS 17. L’événement devrait également voir Apple annoncer l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra de nouvelle génération et la date de sortie de watchOS 10.

Les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d’Apple devraient apporter des améliorations substantielles par rapport à la série iPhone 14 de la génération actuelle, bien que pour la première fois, Selon certaines rumeurs, Apple créerait l’une de ses nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes, exclusive à l’iPhone 15 Pro Max..

iPhone 15 Pro : tout ce que nous savons jusqu’à présent

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max devraient tous deux présenter un design amélioré avec un nouveau châssis plus léger et plus solide, des performances de batterie améliorées, une toute nouvelle option de couleur bleu foncé, des cadres plus fins, la nouvelle puce A17 Bionic d’Apple et une prise en charge. pour l’USB-C, abandonnant le connecteur Lightning propriétaire pour une meilleure connectivité des accessoires.