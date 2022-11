Apple annonce les lauréats des prix App Store 2022

Apple a publié lundi ses lauréats des prix App Store 2022 choisis par l’équipe éditoriale mondiale de l’App Store d’Apple. Les prix récompensent 16 applications et jeux du monde entier qui engagent et inspirent les utilisateurs, tout en les aidant à rester en contact avec leurs amis et leur famille.

Les gagnants couvrent un large éventail de genres et incluent des titres comme Apex Legends Mobile, Être réel et Apple Arcade Fleurs sauvages.

“Les lauréats de l’App Store Award de cette année ont réinventé nos expériences avec des applications offrant des perspectives nouvelles, réfléchies et authentiques”, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, dans un communiqué. “Des créateurs solo autodidactes à des équipes internationales couvrant le monde entier, ces entrepreneurs ont un impact significatif et représentent la manière dont les applications et les jeux influencent nos communautés et nos vies.”

Voici la liste des lauréats des prix App Store de cette année :

applications

Application iPhone de l’année

Être réel

Développeur : Be Real

Sarah Tew / Crumpe



Application iPad de l’année

Bonnes notes 5

Développeur : Time Based Technology Limited

Application Mac de l’année

MacArbre Familial 10

Développeur : Synium Software GmbH

Pomme



Application Apple TV de l’année

ViX : Ciné et TV en espagnol

Développeur : TelevisaUnivision interactive, Inc.

Application Apple Watch de l’année

Série plus douce

Développeur : Gentler Stories LLC

Jeux



Jeu iPhone de l’année

Apex Legends Mobile

Développeurs : Arts électroniques

Capture d’écran de la vidéo YouTube par Shelby Brown/CNET



Jeu iPad de l’année

Moncage

Développeur : XD Network Inc

Jeu Mac de l’année

Inscryption

Développeur : Devolver

Pomme



Jeu Apple TV de l’année

El Hijo

Développeur : Handy Games

Jeu d’arcade Apple de l’année

Fleurs sauvages

Développeur : Studio Drydock

Pomme



Jeu chinois de l’année

Responsable e-sport de League of Legends

Développeur : Tencent

Gagnants du prix de l’impact culturel

Comment nous nous sentons

Développeur : How We Feel Project Inc.

La maison de Dot

Développeur : Projet Rise-Home Stories

Médaillon Widget

Développeur : Locket Labs Inc.

Lama d’eau traqueur d’eau

Développeur : Vitalii Mogylevets

Inua : une histoire de glace et de temps

Développeur : ARTE Experience

