Apple annonce les gagnants des App Store Awards 2022, BeReal nommée Application iPhone de l’année

Apple a annoncé les gagnants des App Store Awards 2022, mettant en lumière 16 applications et jeux, dont l’application de partage de photos BeReal, qui a été nommée Application iPhone de l’année.

Les gagnants, choisis par l’équipe éditoriale mondiale de l’App Store d’Apple, ont été choisis pour “[inspiring] les utilisateurs à s’engager plus profondément dans le monde, à développer leur imagination et à rester en contact avec leurs amis et leurs proches[…]», déclare Apple, tous offrant « des expériences exceptionnelles et ayant un impact culturel profond ».

BeReal, l’application de partage de photos qui donne aux utilisateurs un aperçu authentique de la vie de leur famille et de leurs amis en leur demandant de publier des photos non filtrées d’eux-mêmes une fois par jour, a été nommée Application iPhone de l’année, remportant un prix physique conçu par Apple, inspiré par l’icône bleue caractéristique de l’App Store.

Le prix comprend le logo de l’App Store incrusté dans de l’aluminium 100 % recyclé utilisé pour fabriquer les produits Apple, avec le nom du gagnant gravé sur l’autre face.

GoodNotes 5, une application de prise de notes avec « la meilleure prise en charge Apple Pencil » a été nommée Application iPad de l’année, et MacFamilyTree 10, une application pour Mac qui offre un large éventail d’options pour capturer et visualiser les notes d’un utilisateur. l’histoire de la famille, a reçu le prix Mac App de l’année.

ViX, un service de streaming en espagnol avec plus de 20 000 heures de contenu à regarder à la demande, a reçu le titre d’application Apple TV de l’année, avec Gentler Streak, un tracker d’exercice et de fitness pour Apple Watch remportant le titre d’Apple Regardez l’application de l’année.

“Les lauréats de l’App Store Award de cette année ont réinventé nos expériences avec des applications offrant des perspectives nouvelles, réfléchies et authentiques”, a déclaré mardi Tim Cook, PDG d’Apple, dans un communiqué de presse. “Des créateurs solo autodidactes à des équipes internationales couvrant le monde entier, ces entrepreneurs ont un impact significatif et représentent la manière dont les applications et les jeux influencent nos communautés et nos vies.”