Apple annonce les AirPods 4 et les AirPods Max bénéficient d’une mise à jour mineure et frustrante

Lors de son événement Glowtime d’aujourd’hui, Apple a abandonné les AirPods de 2e et 3e génération et a présenté deux nouveaux modèles d’AirPods 4. Tous deux arborent un design à oreille ouverte, s’éloignant du design intra-auriculaire que l’on retrouve sur les Pro 2 phares de la société. Pour s’aligner sur les nouvelles lois de l’UE sur une norme de charge universelle, les nouveaux boîtiers sont dotés d’un port Type-C au lieu du port Lightning précédemment utilisé.

Les AirPods 4 haut de gamme sont vendus au prix de 180 $ et le modèle de base à 130 $. Les deux versions sont ouvertes aux précommandes dès aujourd’hui et seront lancées le 20 septembre.

Les deux principales caractéristiques qui distinguent les AirPods 4 haut de gamme à 180 $ du modèle bas de gamme sont la suppression active du bruit et un étui de chargement haut de gamme. Ce sont les premiers écouteurs ouverts d’Apple à être dotés de l’ANC. Naturellement, ils disposent également d’un mode de transparence, courant sur les écouteurs dotés de la suppression du bruit. Grâce à l’audio adaptatif, le son de ces écouteurs s’adaptera à votre environnement et ajustera automatiquement le volume. Ils sont également dotés d’une fonction de détection de conversation, ce qui signifie que les écouteurs baissent automatiquement le volume de votre musique lorsqu’ils détectent que vous parlez à quelqu’un.

L’étui de chargement de cette version prend en charge la fonction Localiser et intègre un haut-parleur pour diffuser des alertes lorsque vous l’avez égaré. Il est également doté d’un système de chargement sans fil, ce qui signifie que vous pouvez utiliser n’importe quelle Apple Watch ou chargeur certifié Qi pour le recharger.

Les AirPods 4 bas de gamme arborent également un design à oreille ouverte, mais sans ANC. La même puce H2 qui alimente le modèle haut de gamme se trouve également à l’intérieur de ces écouteurs. La puce H2 alimente également les AirPods Pro 2, vieux de deux ans, il n’y a donc pas de mise à niveau majeure en termes de performances, mais Apple revendique une qualité audio considérablement améliorée dans toute la nouvelle série AirPods. Pour faire plaisir à l’UE, ces écouteurs sont également passés à la charge Type-C.

Le Les écouteurs supra-auriculaires AirPods Max, vieux de quatre ans, n’ont pas connu de mises à niveau spectaculaires. Nous avons eu de nouvelles variantes de couleurs (Midnight, Blue, Purple, Orange et Starlight) et un passage à la charge Type-C. Ils sont toujours vendus au prix élevé de 550 $ et sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, avec une date de disponibilité le 20 septembre.

Analyste renommé d’Apple, Ming-Chi Kuospéculait également sur la sortie d’un AirPods Lite à petit prix au prix de 100 $. Jeff Pusur 9to5Mac, a également confirmé les dires de Kuo. Cependant, Apple n’a pas mentionné de version à petit budget lors de son événement d’aujourd’hui. Si les spéculations étaient exactes, il est possible que nous les voyions vers la fin de l’année.

Initié Apple, Mark Gurmanaffirme également qu’Apple travaille sur une nouvelle itération des AirPods Pro de 2e génération, vieux de deux ans. Apparemment, la variante à venir sera dotée d’une ANC améliorée et d’un design amélioré. Gurman prédit que ces derniers seront probablement lancés « dès l’année prochaine ».