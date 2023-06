Apple annonce le premier produit majeur depuis 2014 : Vision Pro pour 3 499 $

Pomme a annoncé lundi son casque de réalité mixte, le Vision Pro, lors de sa conférence des développeurs WWDC. Le casque à 3 499 $ est son premier nouveau produit majeur depuis l’Apple Watch en 2014.

Le Vision Pro permettra aux utilisateurs de voir les applications d’une nouvelle manière, dans les espaces qui les entourent. Les utilisateurs peuvent utiliser leurs yeux et leurs mains pour naviguer dans les applications et effectuer des recherches avec leur voix. Le casque peut être utilisé pour regarder des films, y compris en 3D, avec un son spatialisé, voir ses propres photos ou vidéos et jouer à des jeux vidéo. Il peut également être utilisé pour travailler avec des applications de vidéoconférence, Microsoft Outils bureautiques ou Adobe Lightroom.

Il sera disponible à partir de 3 499 $ au début de l’année prochaine.

L’action Apple a chuté d’environ 1 % après que la société a dévoilé le casque, abandonnant les gains du début de la journée.

Avec une fonctionnalité appelée EyeSight, le casque peut devenir transparent ou opaque pour signaler aux personnes autour de l’utilisateur du casque s’ils sont immergés dans une expérience ou disponibles pour interagir. L’audio spatial donnera l’impression que l’utilisateur est totalement immergé dans l’expérience, y compris en détectant d’autres éléments dans la pièce.

Le Vision Pro peut également créer un avatar réaliste d’un utilisateur à utiliser dans l’expérience.

Le casque est conçu pour s’adapter à différentes formes et tailles de visage avec des pièces réglables et interchangeables.

La compagnie a annoncé plusieurs partenariats pour le Vision Pro sur scène. Disney Le PDG Bob Iger est apparu sur scène pour annoncer que Disney + serait disponible sur le Vision Pro dès le premier jour de sa sortie. Unité les actions ont grimpé de plus de 20% et les échanges ont été brièvement interrompus après qu’Apple a annoncé un partenariat avec la plate-forme de développement de jeux.