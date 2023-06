Apple annonce le nouveau casque VR Vision Pro, qui sera lancé l’année prochaine

« C’est le premier produit Apple que vous regardez, pas sur », a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, lors de la présentation d’Apple Vision Pro, le nouveau casque de réalité virtuelle de la société qui permettra aux utilisateurs de superposer une expérience augmentée sur le monde réel.

Apple a annoncé le casque VR lors de sa conférence annuelle World Wide Developers (WWDC) à Cupertino, en Californie, cet après-midi, où il a également révélé les développements de bon nombre de ses produits et logiciels existants.

L’Apple Vision Pro est un casque portable qui crée une expérience de réalité augmentée avec tout, des réunions de travail et de la méditation aux jeux et aux films. Apple dit qu’il sera disponible au début de 2024, avec des prix commençant à 3 499 $ US, ce qui équivaut à environ 4 700 $ CAN.

Tout en portant le casque, les utilisateurs peuvent naviguer en regardant ou en faisant des gestes de la main, ce qu’Alan Dye, vice-président de la conception de l’interface humaine chez Apple, décrit comme « aussi subtil et naturel que possible ».

Les participants regardent les présentateurs sur scène lors d’une présentation de nouveaux produits sur le campus Apple le lundi 5 juin 2023 à Cupertino, en Californie. (Jeff Chiu/Associated Press)

Le Vision Pro marque le premier lancement majeur de produit pour Apple depuis l’Apple Watch en 2015. Mais on ne sait pas à quel point la demande pour le casque est importante. Une analyse de Bloomberg estime que le produit générera pour l’entreprise des ventes de 1,5 milliard de dollars américains (2 milliards de dollars canadiens), soit 0,5 % de la base de revenus de l’entreprise.

L’anticipation que les lunettes d’Apple vont se vendre pour plusieurs milliers de dollars a déjà atténué les attentes pour le produit.

Bien qu’il s’attende à ce que les lunettes d’Apple soient dotées d’une technologie « à couper le souffle », Dan Ives, analyste de la société américaine Wedbush Securities, s’attend à ce que l’entreprise vende seulement 150 000 unités au cours de la première année de commercialisation de l’appareil – un simple point dans le portefeuille de l’entreprise.

En comparaison, Apple vend plus de 200 millions de ses iPhones phares par an. Mais l’iPhone n’a pas été une sensation immédiate, avec des ventes de moins de 12 millions d’unités au cours de sa première année complète sur le marché.

Nouveau MacBook Air, iOS 17

Parmi les autres nouveaux produits présentés à la WWDC, citons un MacBook Air 15 pouces, le dernier né de la gamme d’ordinateurs portables populaires d’Apple, doté d’un écran plus grand, d’un nouveau système audio à six haut-parleurs et d’une autonomie annoncée de 18 heures tout en conservant un faible poids à 1,49 kg. Il sera disponible pour 1 749 $ à partir de mardi prochain, le 13 juin 2023.

Apple a également partagé sa nouvelle puce de traitement M2 Ultra, un processeur à 24 cœurs qui, selon Apple, a à la fois augmenté la vitesse et la mémoire par rapport à son prédécesseur, le M1 Ultra.

Les dirigeants de l’entreprise ont également partagé des mises à jour logicielles clés. Notamment, ils ont partagé des fonctionnalités clés dans le prochain iOS 17, qui, selon Apple, améliorera sa correction automatique et introduira un nouveau mode veille capable d’afficher des informations clés lors du chargement de l’iPhone.

Apple n’a fait aucune annonce majeure sur les produits d’IA générative similaires à ChatGPT ou au moteur de recherche Bard de Google, mais il a discrètement imprégné plusieurs fonctionnalités plus petites avec l’IA, comme les transcriptions en direct des messages vocaux.