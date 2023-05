Apple annonce le nouveau bracelet sport Apple Watch Pride Edition

Apple a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau bracelet sport Apple Watch Pride Edition et d’un nouveau cadran de montre et d’un fond d’écran iOS assortis en reconnaissance des communautés LGBTQ+.

Inspiré par la force et la beauté de la communauté LGBTQ+, le nouveau design Apple Watch Sport Band présente les couleurs originales de l’arc-en-ciel du drapeau de la fierté et cinq autres – le noir et le marron symbolisent les communautés noires et latines, en plus de ceux qui sont décédés ou vivent avec le VIH / SIDA, tandis que le bleu clair, le rose et le blanc représentent les personnes transgenres et non binaires.

Le nouveau groupe présente un arc-en-ciel de formes géométriques sur une base blanche, qui sont moulées par compression dans le groupe final. Apple dit que dans le processus de formation des nouvelles bandes, le matériau de base coule autour de chaque forme individuelle, créant de petites variations dans leur disposition, sans deux bandes identiques.

Apple affirme que le nouveau cadran de la montre Pride Celebration et le fond d’écran iOS « honorent la force combinée et le soutien mutuel de la communauté LGBTQ+ ». Des formes colorées semblent circuler dans l’écran de la montre à partir du bracelet et répondent lorsqu’un utilisateur lève et bouge son poignet ou appuie sur l’écran. Le fond d’écran correspondant est une autre interprétation dynamique du design Pride de cette année et se déplace dynamiquement lorsque l’utilisateur déverrouille son iPhone.

Le bracelet sport Pride Edition sera disponible à la commande sur apple.com et dans l’application Apple Store le 23 mai, et sera disponible dans les magasins Apple Store à partir du 24 mai pour 49 $ (US). Le bracelet sport Pride Edition est disponible en tailles 41 mm et 45 mm et est compatible avec Apple Watch Series 3 et versions ultérieures. Le nouveau cadran de la montre Pride Celebration et le fond d’écran de l’iPhone seront disponibles la semaine prochaine et nécessite watchOS 9.5 et iOS 16.5.