Apple annonce le nouveau Apple Pencil 3 avec port USB-C caché

La salle de presse d’Apple a annoncé le nouvel Apple Pencil mardi. Il est plus abordable que ses prédécesseurs et propose quelques nouvelles fonctionnalités.

Cet iPad peut-il remplacer votre ordinateur portable ?

Selon Apple, il offre la même « précision au pixel près, une faible latence et une sensibilité à l’inclinaison » que ses prédécesseurs. Côté design, le nouveau Pencil a une finition mate et un côté plat qui se fixe magnétiquement sur le côté de votre iPad. Vous bénéficiez également d’une connectivité USB-C pour le chargement.

L’Apple Pencil 3 fonctionne avec tous les modèles d’iPad dotés d’un port USB-C. Il comporte un nouveau capuchon coulissant qui révèle le port permettant aux consommateurs d’utiliser un câble Type-C pour le charger. Lorsque le crayon est fixé magnétiquement sur le côté de votre iPad, il se met en veille pour économiser la batterie. Il offre une précision avancée et prend en charge le survol lorsqu’il est utilisé avec les modèles M2 de l’iPad Pro. La fonction de survol est censée permettre aux utilisateurs de dessiner avec encore plus de précision. Il fonctionne également bien avec les fonctionnalités iPadOS telles que Scribble, Quick Note et Freeform.

La plus grande chose qui semble manquer dans le dernier Pencil est la sensibilité à la pression, donc les artistes ne trouveront peut-être pas cette mise à jour particulièrement attrayante.

Le nouvel Apple Pencil est le modèle le plus abordable à ce jour, au prix de 79 $, par opposition au Crayon de deuxième génération qui coûte 129 $. L’Apple Pencil 3 arrive dans les magasins début novembre.