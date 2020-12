Apple a lancé un nouveau programme de mentorat Launch @ Apple conçu pour les étudiants de première génération se spécialisant en finance, mathématiques, économie, commerce, analyse de données et comptabilité. Selon le fichier PDF Launch @ Apple obtenu par MacRumours, le programme débutera début 2021, bien qu’Apple n’annonce pas encore officiellement le projet de mentorat. Le lancement est ouvert aux étudiants de première et deuxième année (disponibilité en Inde incertaine) dont le parent ou le tuteur légal n’a pas obtenu de diplôme universitaire. La société basée à Cupertino affirme que le programme associe les étudiants «en tête-à-tête avec des mentors Apple» pour obtenir des ressources d’apprentissage pour leur croissance personnelle et professionnelle. Il se concentrera sur les éléments essentiels pour «gérer et ensuite exceller à l’école et au travail», et les mentorés peuvent également avoir des opportunités de jumelage et de stages rémunérés.

Bien que Launch @ Apple débute au début de 2021, le fichier PDF indique que les étudiants intéressés peuvent postuler avant le 8 janvier 2021. Le formulaire de candidature au programme de mentorat contient 19 questions (CV facultatif), y compris des questions telles que «pourquoi vous devriez être sélectionné pour @Pomme? » Apple affirme que le programme de mentorat est idéal pour ceux qui sont «désireux d’apprendre à travailler dans la finance dans un environnement innovant et en évolution rapide». La société affirme qu’elle accepte les candidatures d’étudiants avec un large éventail de GPA.

Notamment, l’ingénieur Apple Logan Kilpatrick a également tweeté sur l’opportunité il y a quelques jours. Max Up, conseillers en carrière basés à New York, aux États-Unis, a également partagé le développement sur leur page LinkedIn avec le lien vers le fichier Google Drive.

Amis, si vous êtes ou connaissez un étudiant de première génération (étudiant de première année ou deuxième année) spécialisé en finance, économie ou comptabilité, demandez-leur de postuler pour Launch @ Apple! pic.twitter.com/qCZXAjHxH6 – Logan Kilpatrick (@OfficialLoganK) 22 décembre 2020

Pendant ce temps, Apple, comme de nombreuses autres entreprises technologiques, offre des réductions sur l’éducation aux étudiants des universités affiliées. La société affirme qu’avec Apple Store pour l’éducation, les étudiants peuvent économiser jusqu’à 23 990 roupies sur un nouveau Mac et jusqu’à 7 445 roupies sur un nouvel iPad. Le prix de l’éducation est disponible pour les étudiants universitaires actuels et récemment acceptés, les parents qui achètent pour les étudiants universitaires, les enseignants et le personnel de tous les niveaux.