Apple annonce le HomePod de deuxième génération avec des capteurs de température et d’humidité

Deux ans après son arrêt, le HomePod d’origine est de retour dans un avatar de deuxième génération. Le nouveau modèle comporte des modifications du réseau de haut-parleurs ainsi que l’inclusion de capteurs de température et d’humidité.

Le HomePod de deuxième génération est doté du même woofer à excursion élevée de 4 pouces qu’auparavant. Les nouveaux tweeters à cinq pavillons remplacent les sept du modèle d’origine. Les six microphones du modèle d’origine ont été remplacés par quatre nouveaux microphones à champ lointain. Il y a aussi un micro interne d’étalonnage basse fréquence pour la correction automatique des basses.

Comme le modèle d’origine, le nouveau HomePod peut effectuer une correction automatique de la pièce en écoutant les commentaires des microphones et en se calibrant. Le SoC Apple S7 aide à l’audio informatique et au réglage en temps réel.

Le nouveau HomePod prend également en charge le couplage stéréo comme avec les autres modèles HomePod ; placez-en simplement deux dans une pièce et il vous sera demandé si vous souhaitez les associer. En plus de fonctionner comme haut-parleurs stéréo, le HomePod peut également lire l’audio Dolby Atmos à partir d’un Apple TV 4K. Comme auparavant, vous avez besoin du même modèle de HomePod pour créer une paire stéréo car la première et la deuxième génération ne peuvent pas être jumelées.

Le nouveau HomePod comprend également des capteurs de température et d’humidité. Ceux-ci peuvent rapporter des informations en temps réel sur votre environnement et peuvent également être utilisés pour déclencher automatiquement certaines fonctions, telles que l’activation de la climatisation ou la fermeture des stores lorsqu’un objectif de température prédéfini est atteint.

Certains d’entre vous se souviendront peut-être que ces mêmes capteurs ont également été découverts sur le HomePod mini il y a quelque temps, mais n’ont jamais été activés. Il semble maintenant qu’Apple les activera sur le HomePod mini dans une future mise à jour.

La fonction de reconnaissance sonore peut également écouter discrètement les bips d’un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone et vous envoyer des alertes sur votre iPhone, iPad et Apple Watch. Cette fonctionnalité sera également activée sur le HomePod mini.

Le design est en grande partie inchangé mais le nouveau modèle est légèrement plus court qu’avant et un peu plus léger. Il est disponible en deux couleurs, blanc et une nouvelle variante gris clair Midnight, toutes deux livrées avec des câbles d’alimentation de couleur assortie, qui sont maintenant amovibles.

Le HomePod de deuxième génération est au prix de 299 $, identique au prix du modèle d’origine lorsqu’il a été abandonné. Il est disponible à la commande aujourd’hui et sera disponible le 3 février.

