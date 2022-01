Apple annonce le cadran de la montre Black Unity Braided Solo Loop et Unity Lights

L’année dernière, Apple a lancé l’édition limitée Watch Series 6 Black Unity pour célébrer l’histoire et la culture des Noirs, et poursuivant la tradition, la société a maintenant annoncé Black Unity Braided Solo Loop pour ses montres intelligentes.

L’Apple Watch Black Unity Braided Solo Loop est conçue par des membres et alliés de la communauté créative noire d’Apple. Apple dit qu’il a été créé en tissant ensemble 16 000 fils recyclés et fils de silicone à l’aide de machines de tressage de précision. Le Solo Loop a également un message Black Unity gravé au laser sur les cornes et les couleurs du drapeau panafricain tissé dans la sangle, qui apparaissent comme une lumière mouchetée sur la bande noire.









Boucle solo tressée Unity noire pour Apple Watch

Apple affirme que le design du bracelet « symbolise une croyance commune dans la nécessité d’un monde plus équitable », et pour le compléter, le géant de la technologie a également annoncé le cadran de la montre Unity Lights, conçu à l’aide du traçage de rayons 2D.

Le cadran de la montre Unity Lights peut être personnalisé pour être un cadran plein écran ou circulaire et comprend une option noir et blanc, des graduations, un monogramme et jusqu’à quatre complications.





Cadran de la montre Unity Lights (Source de l’image : MacRumeurs)

De plus, Apple a publié des fonds d’écran inspirés de l’afrofuturisme pour les utilisateurs de Mac, iPad et iPhone afin qu’ils puissent montrer leur soutien au Mois de l’histoire des Noirs. Tu peux téléchargez-les ici.

Pour en revenir à la boucle tressée Black Unity, son prix est de 99 $, et vous pouvez en acheter un dans un boîtier de 41 mm ou 45 mm à partir de Site officiel d’Apple.

La source