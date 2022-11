Apple annonce l’application Oceanic+ qui transforme l’Apple Watch Ultra en ordinateur de plongée

L’Apple Watch Ultra a été dévoilée en septembre dernier en tant qu’Apple Watch extrêmement durable et robuste. L’une des premières scènes montrées lors de l’annonce de la diffusion en direct était l’Apple Watch Ultra alors qu’elle descendait dans l’eau. L’écran affichait la température ambiante de l’eau et le niveau de profondeur en pieds. Apple annonce l’application Oceanic+ pour Watch Ultra qui en fait un ordinateur de plongée.

Source : Pomme

Oceanic + a été conçu par Huish Outdoors en collaboration avec Apple et permet au porteur d’accéder à de nombreuses informations pertinentes pour les plongeurs. L’Apple Watch Ultra peut être immergée jusqu’à 40 m (130 pieds) de profondeur et utilise sa jauge de profondeur et ses capteurs de température de l’eau pour collecter des données supplémentaires.

L’application affichera un avertissement aux plongeurs s’ils descendent ou remontent trop rapidement et affichera une estimation du temps qu’il leur faudrait pour remonter à la surface. L’application permettra également aux plongeurs de définir le cap de la boussole pendant une plongée. Il existe également un planificateur qui prend en compte la marée, la température, la visibilité et les courants avant de plonger. Les complications du cadran de la montre peuvent indiquer au porteur le temps d’interdiction de vol, le temps de surface, entre autres.













Application Océanic+. Source : Pomme

Oceanic + utilisera le Taptic Engine et le grand écran lumineux de l’Apple Watch Ultra pour informer le plongeur de toute information cruciale lors d’une session de plongée. Bien qu’il existe une version gratuite limitée de l’application, vous pouvez la déverrouiller entièrement pour 5 $/jour, 10 $/mois ou 80 $/an. Une licence familiale de l’application peut également être achetée pour 130 $/an. Oceanic + nécessite l’Apple Watch Ultra exécutant WatchOS 9.1 et couplé avec un iPhone 8 ou plus récent sur iOS 16.1

La source