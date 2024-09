Apple annonce la date de sortie d’iOS 18 : 16 septembre

Lors de l’événement iPhone 16 d’aujourd’hui, Apple a annoncé que iOS 18 sera lancé le 16 septembre. iOS 18 apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités majeures aux utilisateurs d’iPhone, notamment de nouvelles options de personnalisation de l’écran d’accueil, un centre de contrôle repensé, et bien plus encore.

Apple a annoncé que iOS 18 sera disponible pour tous le 16 septembre. Cela signifie que les utilisateurs d’iPhone du monde entier pourront accéder à l’application Réglages, choisir Général, puis « Mise à jour logicielle ». Pour rappel, voici les iPhones compatibles avec iOS 18 cette année :

iPhone XR

iPhone XS et XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro et 11 Pro Max

iPhone 12 et 12 mini

iPhone 12 Pro et 12 Pro Max

iPhone 13 et 13 mini

iPhone 13 Pro et 13 Pro Max

iPhone 14 et 14 Plus

iPhone 14 Pro et 14 Pro Max

iPhone 15 et 15 Plus

iPhone 15 Pro et 15 Pro Max

iPhone 16 et 16 Plus

iPhone 16 Pro et 16 Pro Max

iPhone SE (2e génération)

iPhone SE (3e génération)

Quelles sont les fonctionnalités d’iOS 18 que vous avez le plus hâte d’essayer ? Faites-le nous savoir dans les commentaires !