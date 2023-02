Apple annonce la date de lancement de la troisième saison de Ted Lasso

La troisième saison de Ted Lasso a enfin une date de sortie. Le dernier épisode, et ce qui pourrait être la dernière saison, est de retour sur Apple TV+ dans un mois seulement.

Apple a annoncé le retour de Ted Lasso le 15 mars 2023. Bien que toute la saison ne tombe pas d’un coup, il y aura 12 épisodes dans la troisième saison. Ils sortent une fois par semaine, la finale de la saison trois étant diffusée le 31 mai.

Pour commémorer l’annonce, Apple a dévoilé la bande-annonce du troisième relais de l’émission.

Bien que cette bande-annonce ne montre pas trop le contenu, nous connaissons certains des détails de la saison trois uniquement en fonction de la fin de la dernière saison. Donc, spoilers à venir si vous n’avez pas encore rattrapé Ted Lasso, une émission à succès à travers le monde.

Saison 3 de Ted Lasso

À la fin de la saison deux, il y avait un certain nombre de changements majeurs en cours avec les adorables personnages de la série. Ted Lasso a ramené l’AFC Richmond en Premier League. Cependant, cela lui a coûté l’un de ses entraîneurs adjoints, Nate. La scène finale de la saison précédente était Nate rejoignant Rupert, l’ancien propriétaire de l’AFC Richmond, à West Ham. Nate sera le manager de l’équipe et l’un des plus grands rivaux de Richmond lors de son retour dans l’élite.

Keeley entre dans l’incursion de la gestion de sa propre société de relations publiques après son succès avec Richmond et Bantr.

Ce pourrait être la dernière saison de Ted Lasso. Le showrunner et acteur principal Jason Sudeikis a déclaré que le plan initial était que la série dure trois saisons. Bien sûr, il pourrait y en avoir plus. Il n’y a aucune confirmation qu’il s’agit de la dernière saison, et Apple n’a pas non plus annoncé qu’il avait des plans pour une saison quatre.

Période chargée pour Apple

Le début de la troisième saison de Ted Lasso n’est pas la seule chose majeure qui se passe au début de 2023. Bien que l’émission ait une suite mondiale, Apple est sur le point de se lancer dans un nouveau voyage juste avant le lancement de la troisième saison.

La Major League Soccer est maintenant sur Apple. MLS Season Pass, qui a fait ses débuts début février 2023, voit ses premiers matchs à la fin du mois. Ensuite, il diffuse chaque match de la MLS pendant toute la saison, tout au long des séries éliminatoires. Cet accord dure 10 ans.

Comprend tous les matchs MLS, MLS Cup, Leagues Cup, certains jeux MLS NEXT Pro + contenu exclusif Parcourir les offres

Notez que les abonnements pour regarder Ted Lasso et MLS Season Pass sont différent. Passe de saison MLS si 14,99 $ par mois (99 $ annuel), tandis que Apple TV + est de 6,99 $ par mois. Cependant, si vous avez déjà un abonnement à Apple TV+, vous bénéficiez d’une légère remise sur le Season Pass MLS pour 12,99 $ par mois (79 $ par an).