Apple annonce iPadOS 16 avec de nouvelles fonctionnalités de collaboration et des fenêtres redimensionnables

iPadOS 16 a été annoncé, avec toutes les nouvelles fonctionnalités d’iOS 16. La météo a également été enfin ajoutée à l’iPad, avec un tout nouveau design centré sur l’iPad.

iPadOS apporte de nouvelles fonctionnalités de collaboration, vous permettant de démarrer une collaboration plus facilement avec des applications telles que des notes ou des pages, et vous pouvez sélectionner un groupe de messages directement à partir de la feuille de partage. Vous pouvez commencer la collaboration dans FaceTime, les messages et plus encore, permettant des liens plus profonds avec des groupes lors de la planification ou de la conception d’un projet. Ce sera disponible dans iOS et MacOS.

Apple a donné un aperçu d’une toute nouvelle application appelée FreeForm, essentiellement un tableau blanc numérique disponible avec FaceTime, et permet une connectivité et une collaboration encore plus grandes. Vous pouvez voir ce que fait le groupe en direct et permettre le dessin, la prise de notes, l’audio, les liens Web, les images et plus encore.

Metal 3 apporte de plus grandes améliorations au jeu et permet aux jeux de télécharger de gros actifs en arrière-plan. Le profil Game Center et un nouveau tableau Game Center apportent des mesures plus importantes et plus approfondies aux jeux.

Davantage de fonctionnalités dans macOS, telles que l’annulation/le rétablissement sur l’ensemble du système, arrivent dans iPadOS. Le menu Document dans les fichiers, les barres d’outils personnalisables dans les applications et les API de classe de bureau permettent d’augmenter la productivité et les fonctionnalités de bureau sur iPad. Le mode de référence permet un meilleur contrôle de la cohérence des couleurs et plus encore pour permettre aux professionnels et aux créatifs d’avoir plus de flux de travail professionnels sur leur iPad. Vous pouvez augmenter la mise à l’échelle de l’affichage pour permettre aux applications de se développer et d’en afficher davantage tout en multitâche.

Stage Manager sur macOS arrive également sur iPadOS 16. Cela permet de redimensionner les fenêtres pour la première fois dans iPadOS.