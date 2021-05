Apple annonce deux nouveaux groupes Pride Edition

Apple présente aujourd’hui deux nouveaux groupes Pride Edition pour l’Apple Watch. La société a également révélé un cadran de montre dynamique 2021 Pride correspondant.

Le premier est une nouvelle boucle solo tressée Pride Edition, qui présente le design familier de la boucle solo introduite l’année dernière, mais utilise une couleur différente pour chacun des tissages qui se chevauchent. Il présente les couleurs originales de l’arc-en-ciel, ainsi que le noir et le brun pour symboliser les communautés noires et latines, ainsi que celles qui vivent ou ont vécu avec le VIH / SIDA. Pendant ce temps, le bleu clair, le rose et le blanc représentent les individus transgenres et non binaires.





Boucle solo tressée édition Pride avec le cadran de la montre Pride 2021

La boucle solo tressée Pride Edition sera disponible en 12 longueurs différentes afin que vous puissiez en trouver une qui correspond à vos poignets.

Pour accompagner ce nouveau groupe, Apple a également introduit un nouveau cadran de montre dynamique 2021 Pride correspondant. Il a les mêmes couleurs que le bracelet mais les motifs s’animent à chaque fois que vous soulevez votre poignet ou que vous tournez la Digital Crown. Un clip d’application sera disponible avec la boucle solo tressée Pride Edition afin que les clients puissent le scanner et télécharger instantanément le nouveau cadran de la montre.

Le deuxième nouveau groupe est le Pride Edition Nike Loop. Cela comprend les six couleurs arc-en-ciel dans un fil réfléchissant. Le fil réfléchissant est conçu pour éclairer sous la lumière et alerter les véhicules de la présence du porteur à distance.







Boucle Sport Nike Édition Pride

La boucle solo tressée Pride Edition est au prix de 99 $ et la boucle sport Nike Pride Edition est au prix de 49 $. Ils sont disponibles à la commande sur apple.com à partir d’aujourd’hui et seront disponibles dans les magasins Apple Store le 25 mai. La Nike Sport Loop Pride Edition sera également disponible sur nike.com.

La boucle solo tressée Pride Edition est compatible avec Apple Watch SE et Apple Watch Series 4 ou version ultérieure, tandis que la boucle sport Nike Pride Edition est compatible avec Apple Watch Series 3 ou version ultérieure.

Le cadran de la montre Pride 2021 sera bientôt disponible pour tous sous forme de mise à jour logicielle.

