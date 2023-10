Apple annonce des soldes pour la saison des festivals : taquine d’incroyables bonus d’échange | Actualités technologiques

Nouvelles Technologie Technologie Apple annonce des soldes pour la saison des festivals : propose d’incroyables bonus d’échange

Si vous souhaitez échanger un ancien téléphone, Apple propose également un programme d’échange qui accepte les appareils Android et iOS.

Apple taquine les prochaines ventes des fêtes de fin d’année (Crédit image : Apple)

Apple a commencé le compte à rebours pour ses prochaines soldes de la saison des festivals en Inde, qui devraient débuter le 15 octobre. L’image teaser officielle avec un logo Apple fait d’étincelles de crackers dit : « Notre offre festive démarrera le 15 octobre. Soyez prêt à réaliser des économies incroyables.

Apple explique également pourquoi sa boutique est le meilleur endroit pour faire du shopping, en mettant en avant plusieurs fonctionnalités exclusives telles que la personnalisation des Mac, la personnalisation des AirPods, de l’Apple Pencil et des iPad avec des textes et des emojis, et en faisant appel à un spécialiste pour choisir le cadeau parfait pendant cette période des fêtes. .

Si vous souhaitez échanger un ancien téléphone, Apple propose également un programme d'échange qui accepte les appareils Android et iOS. Si vous échangez un ancien appareil Android, Apple propose jusqu'à Rs 37 000 de crédit. Cependant, notez que la valeur du crédit dépend entièrement du modèle et de l'état du téléphone, et que le programme est également limité à des produits Apple spécifiques.

Sonakshi Sinha dit que Salman Khan a commencé à rire lorsqu’il a appris que son premier salaire était de Rs 3 000 : « Il a dit de m’acheter un cadeau » Voir plus De même, Apple offre jusqu’à Rs 67 800 de crédit pour les anciens iPhones. Encore une fois, pour obtenir ce genre de remise, il faut échanger des modèles plus récents comme l’iPhone 14 Pro Max, tandis que la valeur d’échange est limitée à seulement Rs 6 080 pour l’ancien iPhone 7. Outre la vente à venir sur l’Apple Store, les plateformes de commerce électronique comme Amazon et Flipkart offrent également des réductions intéressantes sur l’iPhone dans le cadre respectivement du Great Indian Festival et du Big Billion Days. Par exemple, l’iPhone 14 avec 128 Go de stockage interne est désormais disponible pour Rs 56 999 sur Flipkart, de même, l’iPhone SE 3e génération est actuellement répertorié pour seulement Rs 36 999, ce qui en fait l’iPhone compatible 5G le plus abordable. Sur Amazon, l’iPhone 13 est disponible pour Rs 49 499. Ces offres sont encore meilleures lorsqu’elles sont combinées à des remises bancaires et à des offres d’échange.